Неизвестный с ножом похитил деньги из кассы цветочного магазина на Испытателей

В Приморском районе Петербурга злоумышленник с ножом ворвался в цветочный магазин и похитил деньги из кассы.

Преступный инцидент произошел во вторник, 3 декабря, на проспекте Испытателей. В отдел полиции обратилась 53-летняя продавец-кассир. По словам заявительницы, неизвестный зашел в магазин около 23:20. Мужчина начал угрожать сотруднику ножом, после чего из незакрытого кассового аппарата вытащил 2 тыс. 100 рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, по факту разбоя было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка приняты меры к розыску злоумышленника.

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