Пассажирку упавшего с моста автобуса в Забайкалье по ошибке признали погибшей

Правительство Забайкальского края по ошибке внесло выжившую в ДТП с автобусом Ирину Болотову в список погибших.

В пресс-службе правительства отметили, что на момент публикации первых списков погибших данные были предварительными и уточнялись по мере поступления оперативной информации, сообщает РИА Новости. Списки погибших были сформированы окончательно после опознания жертв ДТП родственниками.

«Правительство Забайкальского края приносит извинения родственникам Ирины Болотовой и желает ей скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 декабря в Забайкальском крае у пассажирского автобуса лопнула шина, после чего он съехал с моста, перевернулся и упал на лед. Внутри находились 44 пассажира и водитель, погибли 19 человек. В ДТП пострадали 21 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. ДТП произошло на мосту через реку Куэнга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Забайкальском крае объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом. Траур по жертвам смертельного дорожного происшествия с рейсовым автобусом объявлен в понедельник, 2 декабря