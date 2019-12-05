Припаркованные автомобили пока не эвакуируют из-за уборки снега

Припаркованные автомобили пока не эвакуируют из-за уборки снега
Работники также чистят стоки.Фото: gov.spb.ru

В прошлом году для уборки снега в основном на узких улицах в центре города часто эвакуировали машины.

В 2019 году к данным действиям при уборке территорий от снега не прибегали. Дворники убирают снег между автомобилями с помощью лопаты. 1133 работника убирали улицы от мокрого снега и грузили его в специальную дорожную технику. За день было вывезено почти 11 тысяч кубометров снега.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге потух из-за хулиганов. Неизвестные закидали мемориал снегом. Инцидент произошел вечером среды, 4 декабря. Нарушителей пока не нашли, однако правоохранительные органы устанавливают личности причастных к акту вандализма.

снег спб уборка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СКА заключил новое соглашение с Кириллом Марченко
Уровень воды в Неве поднялся на метр, дамбу не закрывают
Петербурженка нашла «кусочек лета» в банке с горошком
Тополя на Грибоедова, которым грозит вырубка, снова оградили
Медведев рассказал, как встретит Новый год: «Буду слушать выступление президента»
Блокадную булочную на Каменноостровском закрывают
Медведев рассказал о проведении дискотек
Петербуржец разыскивают ушастую сову