На опоре Крымского моста появилось гигантское граффити с котом, псом и рабочим

На 256-й опоре Крымского моста появилось гигантское граффити, посвященное строителям, работавшим над возведением мощной переправы.

Художники изобразили строителя в рабочей одежде с символом Крымского моста — бело-рыжим котом Мостиком. Мужчина держит животное на руках на руках, а рядом сидит пес Цыган, второй талисман переправы. За спиной строителя виднеется синее море и арки моста.

Как сообщает телеканал «360», масштабный рисунок, нанесенный специальными красками, будут видеть и пассажиры проезжающих поездов, и экипажи судов.

Художники трудились над портретом две недели: благодаря сооруженным подмосткам они начали работу. Сами авторы полотна пожелали не называть своих имен, сказав, что этот рисунок — их благодарность строителям за проделанную работу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Северной столице появилось третье граффити с изображением Шварценеггера. Предыдущие рисунки беспощадно закрашивали.