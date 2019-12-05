На опоре Крымского моста появилось гигантское граффити с котом, псом и рабочим

На опоре Крымского моста появилось гигантское граффити с котом, псом и рабочим
Рисунок появился на 256-й опоре Крымского моста. Фото: most.life

На 256-й опоре Крымского моста появилось гигантское граффити, посвященное строителям, работавшим над возведением мощной переправы.

Художники изобразили строителя в рабочей одежде с символом Крымского моста — бело-рыжим котом Мостиком. Мужчина держит животное на руках на руках, а рядом сидит пес Цыган, второй талисман переправы. За спиной строителя виднеется синее море и арки моста.

Как сообщает телеканал «360», масштабный рисунок, нанесенный специальными красками, будут видеть и пассажиры проезжающих поездов, и экипажи судов.

Рисунок будут видеть и пассажиры проезжающих поездов, и экипажи судов. Фото: most.life

Художники трудились над портретом две недели: благодаря сооруженным подмосткам они начали работу. Сами авторы полотна пожелали не называть своих имен, сказав, что этот рисунок — их благодарность строителям за проделанную работу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Северной столице появилось третье граффити с изображением Шварценеггера. Предыдущие рисунки беспощадно закрашивали.

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