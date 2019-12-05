В Петербурге не работаю музеи из-за звонков о бомбах

Исаакиевский собор. Фото: Рixabay
Исаакиевский собор. Фото: Рixabay

За один день минеры позвонили в более 70 объектов, заявив, что они могут взорваться.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Минеры рассылают письма уже на протяжении недели – каждый день в Санкт-Петербурге и Ленинградской области эвакуируют здания. Сегодня на улицу выводили школьников, пациентов больниц, а теперь добрались до посетителей музеев и соборов. Уточняется, что взрывные устройства ищут в Смольном музее, Эрмитаже, Петропавловской крепости, Казанском, Спасо-Преображенском, Троицко-Измайловском, Крестовоздвиженском и Исаакиевском соборах.

Пока что сотрудники правоохранительных органов не сообщают, есть ли подозреваемые, которые могли нарушить покой горожан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге суд наказал женщину, угрожавшую «взорвать МВД» на Суворовском. От скуки она набрала «112» и сообщила о бомбе. В результате проверки взрывчатое устройство в помещениях и на прилегающей территории не обнаружили.

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