Премьер Болгарии ответил на слова Путина о затягивании строительства «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что начало строительства «Балканского потока» — газопровода, который должен стать частью «Турецкого потока» на территории Болгарии — было задержано из-за проведения обязательных процедур.

«Мы строим в среднем 5 км в день. Мы поздно начали, потому что необходимо было завершить многие процедуры», — заявил он в эфире телеканала BTV.

Борисов выразил надежду, что газопровод заработает к концу 2020 года.

Накануне Владимир Путин обвинил Болгарию в сознательном затягивании и этого «Турецкого потока». По его словам, официальная София не раз обращалась с просьбой во что бы то ни стало реализовать этот проект после того, как она сорвала реализацию «Южного потока».

«Но и здесь, видимо, под давлением со стороны они выстраивают такую работу неспешную», — сказал президент.

Президент допустил, что вместо Болгарии в транзите российского газа по «Турецкому потоку» может поучаствовать Сербия. Строительство «Южного потока» (по дну Черного моря из России в Болгарию) началось в конце 2012 года, но уже через два года Россия объявила о прекращении работ. В качестве причины Москва назвала неконструктивную позицию Евросоюза.

Альтернативным южным газопроводом в Европу стал «Турецкий поток», строительство которого стартовало в 2016 году. По одной нитке газ будет поставляться в Турцию, по второй — в Южную и Юго-Восточную Европу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Газпром» думает, что запустит «Турецкий поток» до конца 2019 года.