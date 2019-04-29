«Газпром» думает, что запустит «Турецкий поток» до конца 2019 года

Газопровод достроят до конца 2019 года. Фото: Pixabay.com
Газопровод достроят до конца 2019 года. Фото: Pixabay.com

Представители компании заявили, что работы продвигаются хорошо.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Замначальник департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога рассказал, что компания не сомневается – «Турецкий поток» будет достроен в срок. Большая часть работ уже завершены. Сейчас заканчиваются работы по приемному терминалу, а также по строительству сухопутного транзитного участка, передает РИА Новости.

«Газпром» отметил, что проектированием и возведением газопровода в Сербии будет заниматься подрядчик, выбранный ГТС «Булгартрансгаз». Он будет принимать газ «Турецкого потока».

«Мы не видим каких-то существенных проблем»,

— подытожил Хандог.

Напоминаем, что газопровод свяжет Россию и Турцию, а также несколько стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что при строительстве газопровода в Приозерске украли 700 миллионов рублей.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
газопровод турецкий поток
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