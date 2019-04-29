«Газпром» думает, что запустит «Турецкий поток» до конца 2019 года

Представители компании заявили, что работы продвигаются хорошо.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Замначальник департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога рассказал, что компания не сомневается – «Турецкий поток» будет достроен в срок. Большая часть работ уже завершены. Сейчас заканчиваются работы по приемному терминалу, а также по строительству сухопутного транзитного участка, передает РИА Новости.

«Газпром» отметил, что проектированием и возведением газопровода в Сербии будет заниматься подрядчик, выбранный ГТС «Булгартрансгаз». Он будет принимать газ «Турецкого потока».

«Мы не видим каких-то существенных проблем»,

— подытожил Хандог.

Напоминаем, что газопровод свяжет Россию и Турцию, а также несколько стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что при строительстве газопровода в Приозерске украли 700 миллионов рублей.