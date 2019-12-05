В Петербурге почтили память дирижера Мариса Янсонса

Народный артист умер на 77—м году жизни из-за сердечной недостаточности.

Церемония прощания с дирижером Марисом Янсонсом состоялась сегодня, 5 декабря в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича. Почтить память артиста пришел в том числе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который возложил цветы и принес свои соболезнования родным и близким Мариса Янсонса.

Напоминаем, что дирижер умер 30 ноября на 77-м году жизни. Причиной стала сердечная недостаточность – последний день Марис Янсонс встретил в своей квартире. Его собираются похоронить 9 декабря в некрополе Волковского кладбища.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге проходит церемония прощания с Людмилой Вербицкой. Она скончалась 24 ноября на 84-м году жизни.