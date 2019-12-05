Медведев рассказал, как встретит Новый год: «Буду слушать выступление президента»

Медведев рассказал, как встретит Новый год: «Буду слушать выступление президента»
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о своих планах на Новый год.

«Соберу семью, друзей, которые приедут, сяду за стол и буду слушать выступление президента. Так же, как это делают 99% нашей страны», — сказал премьер-министр.

При этом он не стал говорить, какое загадает желание под бой курантов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Песков рассказал, как президент собирается отмечать Новый год. Президент все-таки найдет время и на своих родных и близких. Он отметит праздник в кругу самых дорогих людей. Песков также заявил, что Путина в канун Нового года можно будет встретить на спортивных мероприятиях.

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