Audi вылетела на «встречку» на Ополчения и столкнулась с Volvo

На проспекте Народного Ополчения произошло ДТП с участием двух иномарок.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, Audi выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Volvo.

В результате ДТП пострадали два человека – водитель и пассажир Volvo.

Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 5 декабря около ТК «Озерки» на Выборгском шоссе произошло массовое ДТП с участием 13 машин. Как сообщили очевидцы, Audi A7 снесла ограждение и «кучу машин». За рулем Audi A7 была девушка.