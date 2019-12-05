Audi вылетела на «встречку» на Ополчения и столкнулась с Volvo

На проспекте Народного Ополчения произошло ДТП с участием двух иномарок.
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, Audi выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Volvo.
В результате ДТП пострадали два человека – водитель и пассажир Volvo.
Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 5 декабря около ТК «Озерки» на Выборгском шоссе произошло массовое ДТП с участием 13 машин. Как сообщили очевидцы, Audi A7 снесла ограждение и «кучу машин». За рулем Audi A7 была девушка.