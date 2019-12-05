На дорогах Ленобласти установили 20 камер для фиксации нарушений

Двадцать новых стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД установили на региональных трассах Ленинградской области. Инициатива реализована в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Камеры установили близ пешеходных переходов, школ, детсадов и на аварийно-опасных участках. Их особенность — чуткое реагирование на превышение скорости.

Нарушения фиксируют на Выборгском шоссе, в границах Сертолово, Кудрово, Всеволожска, Симагино, Красной Долины, Тихвинки, Вистино, Аннолово, Большого Куземкино и Федоровского, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Всего в регионе работают 211 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Часть из них была установлена осенью 2019 года по заказу ГКУ «Ленавтодор».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 14 октября камер видеофиксации нарушений на ЗСД выявили 260 тыс. превышений скорости.