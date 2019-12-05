На дорогах Ленобласти установили 20 камер для фиксации нарушений

На дорогах Ленобласти установили 20 камер для фиксации нарушений
Камеры установлены близ пешеходных переходов. Фото: Batphoto/Андрей Пронин

Двадцать новых стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД установили на региональных трассах Ленинградской области. Инициатива реализована в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Камеры установили близ пешеходных переходов, школ, детсадов и на аварийно-опасных участках. Их особенность — чуткое реагирование на превышение скорости.

Нарушения фиксируют на Выборгском шоссе, в границах Сертолово, Кудрово, Всеволожска, Симагино, Красной Долины, Тихвинки, Вистино, Аннолово, Большого Куземкино и Федоровского, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Всего в регионе работают 211 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Часть из них была установлена осенью 2019 года по заказу ГКУ «Ленавтодор».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 14 октября камер видеофиксации нарушений на ЗСД выявили 260 тыс. превышений скорости.

камеры ленинградская область нарушения ПДД пдд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Телефон брата Эскобара рекламируют полуголые россиянки
«Яндекс. Музыка» назвал самые популярные песни у россиян в 2019 году
На дорогах Ленобласти установили 20 камер для фиксации нарушений
В Раде два депутата подрались из-за оскорбленной женщины
У «Последнего богатыря» появится продолжение: в сети опубликовали ...
Окружение Зеленского допустило предоставление Донбассу дополнительных полномочий
«Трансмашхолдинг» приобрел здание в центре Петербурга
Согретый Гольфстримом воздух принес в Петербург тепло