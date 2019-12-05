Петербуржец остался без пальцев из-за подарка знакомого

Мужчина думал, что держит в руках фонарик, а выяснилось, что это – взрывное устройство.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». Все случилось еще в среду – мужчина хотел починить «фонарик», который оказался бомбой. Ни о чем не подозревая, петербуржец разобрал его, и прогремел взрыв. Мужчина остался без трех пальцев, также травмированы плечо и бедро. Пострадавшего госпитализировали в НИИ травматологии и ортопедии им Р.Р. Вредена.

Уточняется, что странный предмет принадлежал знакомому пенсионера – он погиб этим летом. Его мать попросила петербуржца помочь ей разобраться с «фонариком».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейские не нашли ни одной бомбы в метро Петербурга. Было принято решение на закрывать станции и не зря – никаких опасных предметов обнаружено не было.