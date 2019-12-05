Безработный Тарасов ездит на метро, пока Бузова собирает стадионы

Футболист заверил, что ему пришлось пользоваться общественным транспортом из-за серьезных пробок.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. О своей поездке в метро футболист Дмитрий Тарасов рассказал в Instagram-аккаунте. Он отметил, что не смог доехать до нужного места на автомобиле, так как в Москве девятибалльные пробки. Игрок спустился в метро и доехал всего за полчаса. Тарасов заверил, что на него никто не обратил внимание, так как все были заняты своими делами.

«Очень удобно! Ближе к народу»,

— отметил Тарасов.

Напоминаем, что футболист, судя по всему, испытывает финансовые трудности. Он остался без работы и был вынужден выставить на продажу дом. Тем временем его бывшая супруга Ольга Бузова приобрела квартиру в Москве за 120 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова снова не смогла правильно произнести слово – на этот раз фамилию Лещенко.