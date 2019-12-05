Летевший из Петербурга в Элисту самолет экстренно сел в Ростове

Пассажиры уже летят в Элисту на другом самолете. Фото: pixabay

Пассажиры уже летят в Элисту на другом самолете. Фото: pixabay

Рейс 608 «Санкт-Петербург — Элиста» совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону по причине технических неполадок.

Как сообщает ТАСС, командир пассажирского самолета авиакомпании «Азимут» запросил разрешение на экстренную посадку в аэропорту Платов, что в Ростове-на-Дону. По данным пресс-службы воздушной гавани, вынужденная посадка связана с техническими причинами. Лайнер останется в аэропорту.

Пассажиров пересадили на другой борт — он вылетел в 18:45. Самолет ожидают в аэропорту назначения в 23:50 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет из Петербурга экстренно приземлился в Берлине. Самолет авиакомпании Swiss вылетел из Санкт-Петербурга и направлялся в Цюрих, но приземлился в Берлине из-за проблем с датчиком.