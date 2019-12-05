Швейцарскому теннисисту предъявили обвинение в изнасиловании

Теннисист из Швейцарии Ив Аллегро, дважды выигравший парные турниры совместно с Роджером Федерером, стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании.

Как сообщает Tennis World, инцидент произошел пять лет назад на форуме европейских тренеров в Таллине. Спортсмен перебрал с алкоголем и, применив физическую силу, принудил к сексу другую участницу форума, также подвыпившую.

Правоохранители получили переписку теннисиста и пострадавшей, судя по которой можно частично доказать вину Аллегро. Судебное заседание по делу об изнасиловании состоится 9 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-любовница Люка Бессона обвиняет его в изнасиловании. При этом она не отрицает, что состояла в отношениях с Бессоном.