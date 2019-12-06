В МВД выступили против наказуемого порога превышения скорости на дорогах

В МВД выступили против наказуемого порога превышения скорости на дорогах
Министерство выразило свою позицию, выступив против снижения администрируемого порога с 20 до 10. Фото: pixabay

МВД РФ выступает против снижения наказуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час. Такое заявление сделал руководитель ведомства Владимир Колокольцев.

Министр рассказал, что инициатива таких изменений не принадлежит МВД. По словам Колокольцева, министерство выразило соответствующую позицию еще в начале настоящего года на заседании правительственной комиссии.

Он заявил, что возглавляемое им ведомство выступает за то, чтобы увеличить разрешенные скорости на автомобильных магистралях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о жалобах петербуржцев. Автомобилисты рассказали, что недовольны ограничением скорости на ЗСД.

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В МВД выступили против наказуемого порога превышения скорости на дорогах
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