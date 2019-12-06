Мошенники все чаще звонят россиянам от имени банковских сотрудников

Владельцам карт следует помнить, что никогда нельзя диктовать данные своих карт неизвестным по телефону. Фото: pixabay

Владельцам карт следует помнить, что никогда нельзя диктовать данные своих карт неизвестным по телефону. Фото: pixabay

На звонки от имени банковских сотрудников отметили миллионы жителей России. В банках рассказали о самых распространенных схемах мошенничества с картами.

Так, самым популярным методом среди злоумышленников являются звонки якобы от службы безопасности. Владельцам карт следует помнить, что никогда нельзя диктовать данные своих карт неизвестным по телефону. В противном случае злоумышленники смогут завладеть деньгами, имеющимися банковской на карте.

Как сообщает «РИА Новости», второй распространенной схемой мошенничества стал «звонок от покупателя». Также мошенники устраивают онлайн-опросы и обещают вознаграждение якобы от имени банка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, какие купюры чаще всего подделывают петербургские мошенники.