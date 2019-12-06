Мошенники все чаще звонят россиянам от имени банковских сотрудников

Мошенники все чаще звонят россиянам от имени банковских сотрудников
Владельцам карт следует помнить, что никогда нельзя диктовать данные своих карт неизвестным по телефону. Фото: pixabay

На звонки от имени банковских сотрудников отметили миллионы жителей России. В банках рассказали о самых распространенных схемах мошенничества с картами.

Так, самым популярным методом среди злоумышленников являются звонки якобы от службы безопасности. Владельцам карт следует помнить, что никогда нельзя диктовать данные своих карт неизвестным по телефону. В противном случае злоумышленники смогут завладеть деньгами, имеющимися банковской на карте.

Как сообщает «РИА Новости», второй распространенной схемой мошенничества стал «звонок от покупателя». Также мошенники устраивают онлайн-опросы и обещают вознаграждение якобы от имени банка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, какие купюры чаще всего подделывают петербургские мошенники.

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