Сергей Шнуров намерен популяризировать китайскую культуру в России

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошел в совет по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

По словам музыканта, Китай имеет богатую культуру. Он добавил, что россияне в разы меньше информированы о современном искусстве данной страны, чем о продукции Голливуда. Шнуров подчеркнул, что постарается «хоть в какой-то мере» исправить сложившуюся ситуацию.

Сопредседатель комитета, уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова заявил, сообщает «360», что Шнуров сможет довольно скоро наладить связь с аудиторией Китая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что организатор концерта Сергея Шнурова заплатит штраф за мат артиста. На его слова пожаловался один из зрителей.