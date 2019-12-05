Организатор концерта Шнурова заплатит штраф

Один из слушателей пожаловался на то, что музыкант позволил себе материться со сцены.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Обо всем сообщает пресс-служба Калининского районного суда Новосибирска. Местный житель, который купил билет на «Ленинград», остался недоволен концертом – он слышал мат со сцены, что нанесло ему моральную травму.

Мужчина оценил ущерб в 300 тысяч рублей, а также потребовал вернуть ему деньги за билет. Суд же решил, что мужчина пострадал несильно и обязал организатора выступления заплатить две тысячи рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров выгнал самую сильную участницу «Голоса». Музыкант мотивировал свой поступок необычным образом: «Милана состоявшийся артист», — объяснил Шнуров. По его мнению, девушка способна «справиться сама».