Шнуров выгнал самую сильную участницу «Голоса»

Шнуров счел, что Милана способна добиться всего сама. Фото: YouTube

Шнуров счел, что Милана способна добиться всего сама. Фото: YouTube

Сергей Шнуров, занимающий кресло наставника в восьмом сезоне шоу «Голос», принял решение расстаться с сильнейшей участницей проекта Миланой Рахмановой.

Музыкант мотивировал свой поступок необычным образом: «Милана состоявшийся артист», — объяснил Шнуров. По его мнению, девушка способна «справиться сама». Отметим, что певица была участницей его команды. Милана покинула проект на этапе поединков.

Она выступала в дуэте с Антоном Токаревым, с которым исполнила песню Survivor группы Destiny’s Child. Шнуров должен был сделать выбор, и он решил оставить в проекте Антона. Однако, по словам Миланы, уходя, она все равно чувствует себя победителем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Сергея Шнурова, жители России «дико агрессивные». Музыкант считает, что это состояние рождается из энергии, направленной «не в ту сторону».