Рецидивиста задержали за ложное минирование дома на Володарского

Рецидивиста задержали за ложное минирование дома на Володарского
Мужчина по телефону "заминировал" дом. Фото: pixabay.com

В Курортном районе Петербурга поступило ложное сообщение о минировании дома на улице Володарского. По подозрению задержан 56-летний мужчина.

Ранее он был судим за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Звонок поступил в полицию около шести вечера 5 декабря. Мужчина сообщил, что в доме на Володарского готовится взрыв. Установить личность и местонахождение звонящего удалось за несколько минут.

Подозреваемого задержали у дома 20, после чего доставили его в территориальный отдел полиции. В отношении мужчины составлен протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Опасных предметов в здании не обнаружено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали 57-летнего безработного мужчину. Его подозревают в совершении ложного сообщения об угрозе взрыва на станции метро «Московская».

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Рецидивиста задержали за ложное минирование дома на Володарского
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