На Новоизмайловской угнали авто с 3,8 млн и бриллиантом внутри

В Санкт-Петербурге мужчина обратился в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля марки Toyota Land Cruiser с имуществом на 9,2 млн рублей.

Потерпевший рассказал, что все произошло 5 декабря. Он припарковал свою машину на Новоизмайловском проспекте. Также в салоне автомобиля остались лежать 3,8 млн рублей, цепочка из белого золота и бриллиант в 1,08 карата. Стоимость бриллианта составила 1,5 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело.н

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Выборгский районный суд приговорил Антона Сорокина, обвиняемого в мошенничестве и краже, к четырем годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строго режима. Суд установил, что обвиняемый состоял в преступную организацию, в которой отвечал за угон микроавтобусов и грузовых автомобилей. Также его задачей являлось сопровождение похищенных автомобилей с похищенным имуществом к местам сокрытия.