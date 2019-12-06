Белые медведи окружили поселок на Чукотке из-за голода

Белые медведи не могут уйти в море из-за тонкого льда возле берега. Фото: pixabay

Белые медведи не могут уйти в море из-за тонкого льда возле берега. Фото: pixabay

Несколько десятков голодных белых медведей оккупировали село Рыркайпий на Чукотке. Волонтеры насчитали около 60 особей в окрестностях населенного пункта.

Как сообщается на российском сайте Всемирного фонда дикой природы (WWF), медведи собрались на мысе Кожевникова, где питаются тушами моржей. Однако, по данным фонда, вскоре мясо животных может закончиться. Возле местного детсада и школы выставили дежурных, а самих детей перевозят на автобусах. Десятки волонтеров вызвались патрулировать окрестности.

В WWF пояснили, что медведи подошли так близко к населенному пункту из-за аномально теплой погоды в декабре. Хищники не могут уйти в море из-за тонкого льда возле берега.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на волонтера в патруле WWF, сейчас вокруг поселка бродят 60 хищников. По данным Гидрометцентра, морозы в районе начнутся с 7 декабря, а лед, согласно прогнозу, окрепнет только к 11 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медведя-людоеда застрелили в Иркутской области.