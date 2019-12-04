Медведя-людоеда застрелили в Иркутской области

Пенсионер стал жертвой медведя в своем собственном доме в поселке Витимский Иркутской области. Мужчина не выжил.

Как сообщает «Вести-Иркутск, 66-летний мужчина проживал в частном доме на окраине поселка. Посреди ночи медведь разбил окно в его доме, пробрался на веранду и напал на пенсионера, который пошел выяснить источник шума. Полиция нашла на месте происшествия медвежьи следы, после чего отправилась на поиски животного.

Правоохранители и местные охотники предположили, что медведь может вернуться на место происшествия и установили там приманку. Когда медведь пришел, его обезвредили из огнестрельного оружия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Приморья попал в реанимацию после нападения медведя. Медведь серьезно расцарапал ему лицо и голову. Пострадавшему была оказана срочная медпомощь, теперь ему предстоит продолжительное лечение.