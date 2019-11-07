Житель приморья попал в реанимацию после нападения медведя

Житель приморья попал в реанимацию после нападения медведя
Медведь напал на мужчину, когда он охотился. Фото: Pixabay

В Приморском крае в Уссурийском городском округе местный житель пострадал от нападения медведя. Мужчину доставили в реанимацию.

Страшный инцидент произошел в понедельник, 4 ноября, в окрестностях населенного пункта Яконовка. Мужчина охотился, когда на него напал зверь.

Медведь серьезно расцарапал ему лицо и голову. Пострадавшему была оказана срочная медпомощь, теперь ему предстоит продолжительное лечение.

Как сообщает ТАСС, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту нападения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что медведь растерзал женщину. Все случилось в Забайкалье. Тело 50-летней женщин нашли в лесу.

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