В Волхове пожарные обнаружили в сгоревшем строении два тела

В Волхове пожарные обнаружили в сгоревшем строении два тела
Тела обнаружили после тушения пожара. Фото: Pixabay

В городе Волхов после ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух людей. По данному факту ведется проверка.

Все произошло накануне, 5 декабря, в городе Сясьстрой Волховского района Ленобласти. Возгорание случилось в неэлектрофицированном деревянном доме на Северной улице . После ликвидации огня на месте были обнаружены тела. По предварительным данным, погибли мужчина и женщина.

Как сообщили в Следственном управлении комитета РФ по Ленобласти, сейчас устанавливаются их личности . Будут выяснены причины их гибели и появления огня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании петербуржца. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью.

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