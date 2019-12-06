Полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого время здоровью

Полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого время здоровью
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: altphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге на проспекте Солидарности был госпитализирован житель в тяжелом состоянии. Позже стражи порядка задержали подозреваемого в содеянном.

Все произошло в четверг, 5 декабря, в доме 9. 30-летнего пострадавшего госпитализировали из его квартиры. Позже у дома 34 по ул. 3-я Конная Лахта полицейские задержали 32-летнего подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленобласти, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о домушнике, который похитил из частного дома дорогостоящие браслет и часы. Сумму ущерба владелец оценил в 80 тысяч рублей.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб уголовное дело
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