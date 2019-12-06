В Сосновом Бору нашли подозреваемых в групповом изнасиловании

Правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела о групповом изнасиловании жительницы Соснового Бора в Ленобласти. Полиция задержала четверых подозреваемых.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в конце августа в квартире одного из домов по Сибирской улице. Тогда группа мужчин изнасиловала 31-летнюю уроженку Узбекистана. Было возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала четверых подозреваемых в преступлении мужчин в возрасте от 20 до 33 лет. Все они являются гражданами Узбекистана. Один из подозреваемых проживал в комнате рядом с местом преступления. Его объявили в розыск после того, как он скрылся от полиции. Недавно его задержали в Ломоносовском районе Ленобласти.

Сейчас все подозреваемые находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Маршала Захарова подросток изнасиловал девятиклассницу.