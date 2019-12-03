На Маршала Захарова подросток изнасиловал девятиклассницу

На Маршала Захарова подросток изнасиловал девятиклассницу
Полицейские начали розыск злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

В Красносельском районе Северной столицы полицейские разыскивают злоумышленника, который изнасиловал школьницу.

Преступный инцидент произошел в воскресенье, 1 декабря, в доме на улице Маршала Захарова. В отдел полиции в 22:45 обратилась 37-летняя мать девятиклассницы. По словам заявительницы, около 19 часов 17-летний житель Карелии изнасиловал ее 15-летнюю дочь, они находились в квартире.

Как стало известно gazeta.spb.ru, стражи порядка смогли получить данные злоумышленника. Несовершеннолетний объявлен в розыск.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о предварительных причинах пожара в Петербурге. Пламя охватило ангар на Московском шоссе.

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На Маршала Захарова подросток изнасиловал девятиклассницу
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