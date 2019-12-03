На Маршала Захарова подросток изнасиловал девятиклассницу

В Красносельском районе Северной столицы полицейские разыскивают злоумышленника, который изнасиловал школьницу.

Преступный инцидент произошел в воскресенье, 1 декабря, в доме на улице Маршала Захарова. В отдел полиции в 22:45 обратилась 37-летняя мать девятиклассницы. По словам заявительницы, около 19 часов 17-летний житель Карелии изнасиловал ее 15-летнюю дочь, они находились в квартире.