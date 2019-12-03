Названы предварительные причины пожара на Московском шоссе

Специалисты не исключают, что склад могли поджечь злоумышленники. Фото: Pixabay

Специалисты не исключают, что склад могли поджечь злоумышленники. Фото: Pixabay

Стали известны предположительные причины крупного пожара в ангаре в Пушкинском районе Северной столицы.

По мнению экспертов, ангар мог вспыхнуть из-за неисправности электрооборудования или электропроводки. Как сообщил «Интерфакс», причиной появления огня в помещении на Московском шоссе могло стать короткое замыкание.

Специалисты не исключают, что склад могли поджечь злоумышленники, или он мог загореться из-за халатности. Точные причины пожара станут известны после работы дознавателей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обрушении загоревшегося ангара. Пламя охватило площадь в 12 тыс. квадратных метров.