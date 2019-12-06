У станции Мельничный ручей электричка насмерть сбила мужчину в наушниках

Во Всеволожском районе Ленобласти молодой мужчина погиб после встречи с электричкой. Гудки поезда заглушила музыка, которая играла у него в наушниках.
Трагический инцидент произошел сегодня утром, 6 декабря, неподалеку от станции Мельничный ручей. По предварительным данным, мужчина около 10 утра переходил пути и не услышал звук приближающегося поезда. На вид ему 30 лет.
Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по СЗФО. Поезд в момент происшествия следовал по маршруту Ладожское озеро — Петербург.
Личность погибшего не установлена. На вид ему 30 лет.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о сбитом человеке на ж/д станции «Кушелевка». По словам очевидцев трагедии, погибший шел в наушниках.