У станции Мельничный ручей электричка насмерть сбила мужчину в наушниках

Трагедия произошла около 10 часов утра на ж/д путях. Фото: Pixabay

Трагедия произошла около 10 часов утра на ж/д путях. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти молодой мужчина погиб после встречи с электричкой. Гудки поезда заглушила музыка, которая играла у него в наушниках.

Трагический инцидент произошел сегодня утром, 6 декабря, неподалеку от станции Мельничный ручей. По предварительным данным, мужчина около 10 утра переходил пути и не услышал звук приближающегося поезда. На вид ему 30 лет.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по СЗФО. Поезд в момент происшествия следовал по маршруту Ладожское озеро — Петербург.

Личность погибшего не установлена. На вид ему 30 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о сбитом человеке на ж/д станции «Кушелевка». По словам очевидцев трагедии, погибший шел в наушниках.