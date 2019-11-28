На ж/д станции «Кушелевка» электричка сбила человека

На ж/д станции &#171;Кушелевка&#187; электричка сбила человека
Фото: https://vk.com/spb_today

Человек переходил пути, когда на него наехал состав. Он скончался на месте от серьезности полученных травм.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все случилось на железнодорожной станции «Кушелевка» в девять часов утра. Не уточняется, как именно произошел инцидент – говорится лишь, что электричка сбила человека, чье тело заметили позже прохожие на путях. Личность погибшего не установлена.

«Это было намного раньше…Шёл в наушниках…»,

— уверена другая очевидица.

«На Кушелевке и наушники не нужны, там постоянно звенит сигнал, так как путейцы грузовые составы паркуют буквально в 20-50 метров от перехода, а электричка реально тихо подкрадывается, при этом из-за припаркованных составов ни пешеход не видит электричку, ни машинист пешехода. Только вчера звонил в РЖД с просьбой урегулировать этот вопрос, а сегодня труп на станции. Но никого не накажут, как всегда»,

— прокомментировал инцидент местный житель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гатчине пенсионер сбил женщину: она скончалась на месте ДТП.

кушелевка элетричка
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