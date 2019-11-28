На ж/д станции «Кушелевка» электричка сбила человека

Человек переходил пути, когда на него наехал состав. Он скончался на месте от серьезности полученных травм.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все случилось на железнодорожной станции «Кушелевка» в девять часов утра. Не уточняется, как именно произошел инцидент – говорится лишь, что электричка сбила человека, чье тело заметили позже прохожие на путях. Личность погибшего не установлена.

«Это было намного раньше…Шёл в наушниках…»,

— уверена другая очевидица.

«На Кушелевке и наушники не нужны, там постоянно звенит сигнал, так как путейцы грузовые составы паркуют буквально в 20-50 метров от перехода, а электричка реально тихо подкрадывается, при этом из-за припаркованных составов ни пешеход не видит электричку, ни машинист пешехода. Только вчера звонил в РЖД с просьбой урегулировать этот вопрос, а сегодня труп на станции. Но никого не накажут, как всегда»,

— прокомментировал инцидент местный житель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гатчине пенсионер сбил женщину: она скончалась на месте ДТП.