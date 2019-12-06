Задержан главарь банды, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

Под стражу заключили главу ОПГ Хасана Полонкоева и пятерых участников. Фото: pixabay

Под стражу заключили главу ОПГ Хасана Полонкоева и пятерых участников. Фото: pixabay

Сотрудники правоохранительных органов задержали главаря группировки и ее пятерых участников, которые убили главу центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его родного брата.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя СК РФ Светлану Петренко, правоохранители пресекли деятельность ОПГ, которая 2 ноября убила главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД РФ по Ингушетии. Группировку также обвиняют в совершении нападения 12 января.

Операцию по задержанию злоумышленников провели в пятницу, 6 декабря, в Москве и Ингушетии. Под стражу заключили главу ОПГ Хасана Полонкоева и пятерых участников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что арестованы обвиняемые в убийстве главы ингушского Центра «Э» и его брата.