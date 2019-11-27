Арестованы обвиняемые в убийстве главы ингушского Центра «Э» и его брата

Суд в Москве арестовал двух обвиняемых по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его родного брата, сообщает пресс-секретарь Басманного суда.

Суд избрал меру пресечения в отношении Костоева Гелани Михайловича, который обвиняется в преступлениях, предусмотренных пунктами «а», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство»), части 3 статьи 222 УК РФ («незаконный оборот оружия»). Его арестовали до 5 января, сообщает РИА Новости.

Также арестован Ахмед Арапиев, который обвиняется по тем же статьям.

Напомним, убийство Ибрагима и Абдулахмеда Эльджаркиева произошло в Москве 2 ноября. 18 ноября суд арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева, обвиняемого в убийстве и незаконном обороте оружия. Следствие предполагает, что ему удалось скрыться в Турции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ингушетии похоронили застреленного в Москве главу центра «Э» региона.