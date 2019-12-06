В Петербурге нашли «Тойоту», угнанную с бриллиантом и миллионами внутри — денег в машине не оказалось

В Петербурге нашли &#171;Тойоту&#187;, угнанную с бриллиантом и миллионами внутри &#8212; денег в машине не оказалось
Автомобиль удалось оперативно обнаружить, но деньги, к несчастью, воры забрали. Фото: Baltphoto

Пропавший в пятницу утром внедорожник «Тойота Лэнд Крузер», в салоне которого находился драгоценности и почти 4 миллиона рублей, нашли на соседней улице. Денег в машине не было.

Инцидент произошел в четверг, 5 декабря, на Новоизмайловском проспекте. В полицию с заявлением об угоне обратился владелец «Тойоты Лэнд Крузер». Он рассказал, что в автомобиле находилось имущество на сумму более 9 миллионов рублей.

Сегодня, 6 декабря, пропавший автомобиль был найден неподалеку от места происшествия, на Белгородской улице. Цепочку из белого золота и бриллиант в 1,08 карата злоумышленники оставили в целости и сохранности, однако деньги, 3,8 миллиона рублей, забрали с собой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что преступники угнали автомобиль за несколько минут, в течение которых владелец оставил его припаркованным.

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