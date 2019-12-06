Занятия студентов КИТа прервал звонок о бомбе

Очередной университет был эвакуирован из-за сообщений о минировании.

Об этом стало известно сегодня, 6 декабря. Обо всем рассказали студенты в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что Санкт-Петербургский институт кино и телевидения был эвакуирован примерно в восемь часов вечера. По предварительным данным, занятия прервал звонок о бомбе в здании. Все студенты и преподаватели покинули университет, лекции пришлось отменить.

Напоминаем, что в эту пятницу также заминировали ЛГУ им. Пушкина – во второй раз не удалось выяснить победительницу «Мисс ЛГУ».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что все станции петербургского метро проверили полицейские с собаками из-за сообщений о «минировании». Около трех часов дня проверка была завершена, полиция по-прежнему не обнаружила никаких угроз безопасности окружающих.