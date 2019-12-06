Все станции петербургского метро проверили полицейские с собаками из-за сообщений о «минировании»

Все станции петербургского метро проверили полицейские с собаками из-за сообщений о &#171;минировании&#187;
Кинологи не обнаружили никаких подозрительных объектов. Фото: Baltphoto

На каждой станции петербургского метрополитена сотрудники правоохранительных органов проверили проверку вместе со служебными собаками. Искали бомбы.

Очередные ложные звонки о «минировании» вынудили полицейских вновь обыскать станции метро Северной столицы. Анонимные сообщения поступили в пятницу, 6 декабря, в первой половине дня, пишет «Фонтанка.ру», ссылаясь на пресс-службу метрополитена.

Около трех часов дня проверка была завершена, полиция по-прежнему не обнаружила никаких угроз безопасности окружающих. В связи с этим проведения массовой эвакуации удалось избежать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 6 декабря волна эвакуаций в Санкт-Петербурге продолжилась. Помимо ставшей уже почти традиционной эвакуации судов Северной столицы, в этот раз анонимные ложные сообщения поступили в торговые центра «Охта Молл» и «Жемчужная плаза».

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