Все станции петербургского метро проверили полицейские с собаками из-за сообщений о «минировании»

На каждой станции петербургского метрополитена сотрудники правоохранительных органов проверили проверку вместе со служебными собаками. Искали бомбы.

Очередные ложные звонки о «минировании» вынудили полицейских вновь обыскать станции метро Северной столицы. Анонимные сообщения поступили в пятницу, 6 декабря, в первой половине дня, пишет «Фонтанка.ру», ссылаясь на пресс-службу метрополитена.

Около трех часов дня проверка была завершена, полиция по-прежнему не обнаружила никаких угроз безопасности окружающих. В связи с этим проведения массовой эвакуации удалось избежать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 6 декабря волна эвакуаций в Санкт-Петербурге продолжилась. Помимо ставшей уже почти традиционной эвакуации судов Северной столицы, в этот раз анонимные ложные сообщения поступили в торговые центра «Охта Молл» и «Жемчужная плаза».