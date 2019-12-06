На Бухарестской на крыше оказался «Форд»: на место приехала скорая

Официальных данных о пострадавших не поступало.

Все случилось в ночь с пятницы на субботу. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла в тоннеле на Бухарестской улице. Непонятно, как машина оказалась на крыше – пока что информации не поступало. На место приехали спасатели и карета скорой помощи. По предварительным данным, никто не умер, но, возможно, врачи все-таки не лишние.

«Не вошла в поворот, ехала по навигатору, это ее слова»,

— рассказали версию водителя в комментариях.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы, катаясь по льду, утопили машину. По предварительным данным, никто не пострадал – водитель и пассажиры могли покинуть салон через люк на крыше.