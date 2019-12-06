Петербуржцы, катаясь по льду, утопили машину

Петербуржцы, катаясь по льду, утопили машину
Фото: "Любимые Коломяги"

Смельчакам удалось спастись – скорее всего, они выбрались через люк на крыше.

Об этом стало известно 6 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Любимые Коломяги». Автомобиль ушел под воду недалеко от Афанасьевской улицы. Петербуржцы хотели проехаться по тонкому льду, а в итоге ушли под воду. По предварительным данным, никто не пострадал – водитель и пассажиры могли покинуть салон через люк на крыше.

Напоминаем, что за окном дождливая погода, а льдом покрыты далеко не все водоемы. Он слишком тонкий даже для того, чтобы по нему ходить – не удивительно, что лед не выдержал автомобиль.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти охотники спасли провалившегося под лёд лося. Тонкий слой не выдержал веса животного и, если бы не охотники, вряд ли он бы смог выбраться самостоятельно.

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