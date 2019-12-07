Бетономешалка прижала Ford к обочине на Приморском

Бетономешалка прижала Ford к обочине на Приморском
Место ДТП. Фото: "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург"

В ночь на 7 декабря на Приморском проспекте произошло ДТП с участием легкового автомобиля марки Ford Focus и бетономешалки.

Как сообщили очевидцы, бетономешалка прижала Ford Focus в ограждение. В результате иномарка получила сильные повреждения.

«Столкновение миксера и а/м Ford», — сообщили в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.» социальной сети «ВКонтакте».

Информации о пострадавших не поступало. На месте работают сотрудники ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС спасли человека после трагического ДТП в Бокситогорском районе. Прибывшие на место происшествия спасатели произвели деблокировку пострадавшего.

авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Lada врезалась колонну ОМОН на Петроградской набережной
Путин заявил, что «Северный поток — 2» не повлияет на транзит газа через Украину
Трамп заявил, что уже на протяжении многих лет не пользуется личным телефоном
Бетономешалка прижала Ford к обочине на Приморском
Актриса Эмма Стоун выходит замуж
Шнуров загадает на Новый год ребенка
Эксперты назвали города, в которых туристов больше, чем местных
Apple выпустит пять новых смартфонов в 2020 году