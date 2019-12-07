Бетономешалка прижала Ford к обочине на Приморском

В ночь на 7 декабря на Приморском проспекте произошло ДТП с участием легкового автомобиля марки Ford Focus и бетономешалки.

Как сообщили очевидцы, бетономешалка прижала Ford Focus в ограждение. В результате иномарка получила сильные повреждения.

«Столкновение миксера и а/м Ford», — сообщили в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.» социальной сети «ВКонтакте».

Информации о пострадавших не поступало. На месте работают сотрудники ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС спасли человека после трагического ДТП в Бокситогорском районе. Прибывшие на место происшествия спасатели произвели деблокировку пострадавшего.