Lada врезалась колонну ОМОН на Петроградской набережной

Lada врезалась колонну ОМОН на Петроградской набережной
Lada выехала со стороны Сампсониевского моста. Фото: Росгвардия

На Петроградской набережной произошло ДТП с участием автомобиля марки Lada и машины ОМОН.

Инцидент произошел поздним вечером 6 декабря.

Невнимательный водитель легковушки влетел в колонну автомобилей ОМОН, которая проезжала перекресток набережной и улицы Куйбышева с включенными свето-звуковыми сигналами, сообщает 78.ru.

Lada выехала со стороны Сампсониевского моста. Водитель не заметил звуковых сигналов и влетел в колонну ОМОН.

В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС спасли человека после трагического ДТП в Бокситогорском районе. Прибывшие на место происшествия спасатели произвели деблокировку пострадавшего.

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