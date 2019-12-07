Моралес вылетел на Кубу

Экс-президент Боливии Эво Моралес вылетел из Мексики на Кубу.

«Господин Моралес отправился утром на Кубу. Как он нам сообщил, это временная поездка», — написал в Twitter представитель мексиканского МИД Роберто Веласко.

Бывший президент Боливии отправился на Кубу для медицинской консультации, сообщает РИА Новости со ссылкой на окружение Моралеса.

Напомним, Моралес объявил об отставке 10 ноября, после нескольких недель протестов и требования к нему со стороны армии уйти с занимаемого поста. К политическому кризису в Боливии привели итоги выборов, на которых Моралес объявил о своей победе. Оппозиционеры обвинили его в нарушениях. После ухода главы государства власть в стране перешла ко второму вице-спикеру сената Боливии Жанин Аньес.

После отставки Моралеса она будет считаться руководителем Боливии, пока граждане республики на выборах не изберут нового президента. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подавший в отставку президент Боливии вылетел в Мексику. Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter. Он отметил, что жизнь и здоровье Моралеса вне опасности.