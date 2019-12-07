«Ода» перевернулась на Выборгской набережной

В результате ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/dorinspb

В результате ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/dorinspb

В ночь на 7 декабря на Выборгской набережной произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

ДТП произошло на Выборгской набережной, возле Кантемировского моста, сообщается в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Проезжую часть не поделили Иж «Ода» и Skoda Fabia. От удара «Ода» перевернулась на крышу.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая. Отметим, что в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС спасли человека после трагического ДТП в Бокситогорском районе. Прибывшие на место происшествия спасатели произвели деблокировку пострадавшего.