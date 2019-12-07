На Стачек автомобиль провалился в яму

Утром 7 декабря легковой автомобиль провалился в яму на проспекте Стачек.
Как сообщили очевидцы, автомобиль провалился в яму, где велись ремонтные работы.
«На проспекте Стачек, напротив Кировского завода в сторону метро, в яму где производились ремонтные работы провалилась машина», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Пользователи Сети рассуждают о причинах произошедшего.
«Гнал с закрытыми глазами?», – спрашивает один комментатор.
«Наверно мокрый асфальт и яркие фонари, не увидел где заборчик начинается», — пишет пользователь Сети.
«Судя по сваленным ограждениям СБОКУ, его туда спихнули из соседнего ряда», — пишет подписчик.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС спасли человека после трагического ДТП в Бокситогорском районе. Прибывшие на место происшествия спасатели произвели деблокировку пострадавшего.