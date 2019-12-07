На Стачек автомобиль провалился в яму

Автомобиль провалился в яму, где велись ремонтные работы. Фото: vk.com/spb_today

Автомобиль провалился в яму, где велись ремонтные работы. Фото: vk.com/spb_today

Утром 7 декабря легковой автомобиль провалился в яму на проспекте Стачек.

Как сообщили очевидцы, автомобиль провалился в яму, где велись ремонтные работы.

«На проспекте Стачек, напротив Кировского завода в сторону метро, в яму где производились ремонтные работы провалилась машина», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети рассуждают о причинах произошедшего.

«Гнал с закрытыми глазами?», – спрашивает один комментатор.

«Наверно мокрый асфальт и яркие фонари, не увидел где заборчик начинается», — пишет пользователь Сети.

«Судя по сваленным ограждениям СБОКУ, его туда спихнули из соседнего ряда», — пишет подписчик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС спасли человека после трагического ДТП в Бокситогорском районе. Прибывшие на место происшествия спасатели произвели деблокировку пострадавшего.