Сбивший насмерть трех пешеходов у станции МЦК водитель был пьян

Сбивший насмерть трех пешеходов у станции МЦК водитель был пьян
Погибли три человека и пять пострадали в результате ДТП. Фото: Pixabay

Водитель автомобиля, сбивший насмерть трех пешеходов возле вестибюля станции «Окружная» МЦК, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Степень опьянения водителя не уточняется, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Москвы.

Утром в субботу, 7 декабря легковой автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная» МЦК на севере Москвы.

В результате происшествия трое человек погибли, пять пострадали.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Народного Ополчения в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Машины буквально разлетелись на части.

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