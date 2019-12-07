Сбивший насмерть трех пешеходов у станции МЦК водитель был пьян

Водитель автомобиля, сбивший насмерть трех пешеходов возле вестибюля станции «Окружная» МЦК, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Степень опьянения водителя не уточняется, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Москвы.
Утром в субботу, 7 декабря легковой автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная» МЦК на севере Москвы.
В результате происшествия трое человек погибли, пять пострадали.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Народного Ополчения в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Машины буквально разлетелись на части.