В центре Петербурга полицейская машина столкнулась с такси

В Центральном районе произошло ДТП с участием полицейской машины и такси.

Как сообщили очевидцы, лобовая авария произошла на улице Константина Заслонова.

«На Константина Заслонова полиция встретилась с Яндекс.Такси. Такси полностью на встречке», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС спасли человека после трагического ДТП в Бокситогорском районе. Прибывшие на место происшествия спасатели произвели деблокировку пострадавшего.