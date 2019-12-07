В центре Петербурга полицейская машина столкнулась с такси

В Центральном районе произошло ДТП с участием полицейской машины и такси.
Как сообщили очевидцы, лобовая авария произошла на улице Константина Заслонова.
«На Константина Заслонова полиция встретилась с Яндекс.Такси. Такси полностью на встречке», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС спасли человека после трагического ДТП в Бокситогорском районе. Прибывшие на место происшествия спасатели произвели деблокировку пострадавшего.