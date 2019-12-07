Возле кафе на Павловском шоссе произошла семейная ссора со стрельбой

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства стрельбы в Пушкинском районе.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию Пушкинского района поступило сообщение от гражданина 1982 года рождения, который рассказал, что у кафе по Павловскому шоссе в ходе конфликта с его женой в его выстрелил неизвестный гражданин из предмета, похожего на травматический пистолет.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, после чего он отправился домой.

Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правоохранительные органы разыскивают постояльца гостиницы на северо-востоке Москвы, устроившего стрельбу. Одного человека госпитализировали.