Ученые рассказали, какой режим питания помогает похудеть

По словам ученых, такой режим питания поможет сбросить вес и улучшить самочувствие. Фото: pixabay

По словам ученых, такой режим питания поможет сбросить вес и улучшить самочувствие. Фото: pixabay

Группа ученых из Калифорнийского университета и института исследований Солка советуют есть в десятичасовой период, а оставшиеся 14 часов голодать.

Соответствующее исследование опубликовано на портале Cell Metabolism. По словам ученых, такой режим питания поможет сбросить вес и улучшить самочувствие.

В эксперименте приняли участие 19 человек, у которых было обнаружено нарушение обмена веществ.

Они должны были питаться только в течение десяти часов, а все съеденное записывать в специальное приложение.

Спустя 12 недель стали заметны результаты: уровень холестерина у участников эксперимента снизился на 11%, а артериальное давление на 4-8, их вес снизился примерно на три килограмма. Некоторые участника сказали, что их сон улучшился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые выяснили, что рацион питания, в котором преобладают овощи, орехи, цельно зерновые и бобовые над продуктами живого происхождения, может заметно уменьшить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта.