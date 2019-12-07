На пересечении Индустриального и Революции Polo влетел под большегруз

На пересечении Индустриального и Революции Polo влетел под большегруз
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 7 декабря на пересечении Индустриального проспекта и шоссе Революции произошло ДТП с участием иномарки и большегруза.

«На Пересечении Индустриального и шоссе Революции поло попал под грузовик. Будьте аккуратнее. 8:55. Морда у Поло в хлам. Простите, фото не получилось, движение», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Водитель Volkswagen Polo влетел под колеса большегруза.

В районе ДТП образовалась небольшая пробка. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС спасли человека после трагического ДТП в Бокситогорском районе. Прибывшие на место происшествия спасатели произвели деблокировку пострадавшего.

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На пересечении Индустриального и Революции Polo влетел под большегруз
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