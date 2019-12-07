Renault перевернулся после столкновения с Lada на Зольной

Утром 7 декабря в Невском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на Зольной улице. По предварительной информации, Renault выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с Lada. В результате столкновения иномарка перевернулась. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественного авто.

«На Зольной улице Сандеро вылетел на встречку с переворотом. Прям в лоб Ларгус. Все живи пострадал водитель и пассажир Ларгуса. Все службы на месте. Приехали быстро», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС спасли человека после трагического ДТП в Бокситогорском районе. Прибывшие на место происшествия спасатели произвели деблокировку пострадавшего.